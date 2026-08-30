Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Siirt\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle Siirt'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Vali, protokol, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü dolayısıyla Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, şehit yakınları, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, günün anlam ve önemine ilişkin programla devam etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

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