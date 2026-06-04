Siirt'te Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret - Son Dakika
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Siirt'te Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

Siirt\'te Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret
04.06.2026 14:24
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Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli Aile Haftası kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen program kapsamında Siirt merkez ve ilçelerinde toplam 174 şehit ailesi ile 119 gazi ziyaret edildi. Ziyaretlerde jandarma personeli, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen'in selamlarını iletti. Şehit aileleri ve gazilerin talep ve önerilerinin dinlendiği ziyaretlerde, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Program kapsamında ayrıca il genelindeki şehitlikler ve şehit mezarları ziyaret edilerek bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi, aziz şehitler dualarla anıldı.

Yetkililer, şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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