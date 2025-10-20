Siirt'te Botan Vadisi'nde Sonbahar Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Siirt'te Botan Vadisi'nde Sonbahar Keyfi

Siirt\'te Botan Vadisi\'nde Sonbahar Keyfi
20.10.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te vatandaşlar, Botan Vadisi'nde piknik yaparak sonbaharın tadını çıkardı.

Siirt'te vatandaşlar, sonbaharın havasını Botan Vadisinin eşsiz manzarasında değerlendirdi. Vadinin kıyısında çaylar demlendi, uçurtmalar gökyüzüne salındı, türküler söylendi.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, Botan Vadisi manzarasında aileleriyle birlikte piknik yaptı. Kimileri çocuklarıyla uçurtma uçururken, kimileri de dostlarıyla saz eşliğinde şarkılar söyledi. Vatandaşlardan Ergin Sevincek, hafta sonu dolayısıyla 'Delikli Taştan' geldiklerini belirterek, arkadaşları aracılığıyla Botan Vadisini keşfettiklerini söyledi. Sevincek, "Gayet güzel, çok beğendim. Manzara harika, arkadaşlarla burada çok güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

11 yaşındaki Enes Ece ise her hafta geldiklerini kaydederek, "Burası çok güzel bir yer. Kardeşlerimle uçurtma uçuruyoruz, eğleniyoruz. Gelen insanların da çevreyi temiz tutmasını istiyorum" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Dünya, siirt, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te Botan Vadisi'nde Sonbahar Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:12:41. #7.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Botan Vadisi'nde Sonbahar Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.