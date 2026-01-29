Siirt\'e 2,5 milyon lira hibeli sosyal kalkınma projesi imzalandı

Siirt'te, kadın istihdamını artırmayı ve yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan 2,5 milyon lira hibe destekli sosyal kalkınma projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 milyon 500 bin lira hibe almaya hak kazanan "Gelenekten Geleceğe: Siirt'te Otantik Gelişimle Ekonomik Paylaşım" Projesinin protokolü imza altına alındı. Siirt Valiliği himayelerinde yürütülecek proje, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacak, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında ve Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilecek. Toplam 12 ay sürecek proje ile Siirt'e özgü geleneksel üretim alanlarının eğitim, üretim ve satış temelli bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında, özellikle kadınların istihdama katılımının artırılması ve kentin kültürel değerlerinin sürdürülebilir bir ekonomik modele dönüştürülmesi amaçlanıyor. Siirt Tarım Müzesi alanında kurulacak atölyeler aracılığıyla 240 kursiyerin projeden doğrudan faydalanması planlanıyor. Bu çerçevede şal-şepik, Jirkan kilimi ve Siirt battaniyesi dokuma atölyeleri ile bıttım sabunu üretim atölyeleri kurulacak, ayrıca üretilen ürünlerin sergilenip satışının yapılacağı bir satış ofisi oluşturulacak. Atölyelerde kursiyerlere uygulamalı eğitimler verilecek, düzenli ve kayıtlı üretim süreçlerine katılımları sağlanacak. Üretilen ürünlerin doğrudan satış kanallarıyla ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Vali Kızılkaya, projenin kadın istihdamını güçlendiren, yerel kalkınmayı destekleyen ve Siirt'in kültürel değerlerini geleceğe taşıyan önemli bir sosyal kalkınma çalışması olduğunu belirtti. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların ilin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacağını ifade etti. İş birliği protokolü, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi tarafından imzalandı. - SİİRT