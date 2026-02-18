Siirt\'te Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Kılındı

Siirt'te vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için saf tuttu.

Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için Hacı Fethi Serin ile kentteki diğer camileri doldurdu. Kılınan yatsı namazı ve teravih namazının ardından dua edildi. Siirt İl Müftü Yardımcısı İbrahim Ensari, ilk teravih namazı kılınacağını, yarın ilk orucun tutulacağını söyledi. Ensari, "Manevi bir atmosferdeyiz, mübarek üç aylardayız, Şaban'ın son günü ve yarın Ramazan'ın ilk günü. Oruçlarımızı Müslümanların bir hassasiyeti var, elhamdülillah camilerimizde yoğunluk var. Bizde bunun heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bu vesile ile ilk teravihimizi kılmak üzere şehrimizin güzide camilerinden biri olan Hacı Fetih Serin Camii'nde teravih kılmak için geldik" dedi.

Murat Özekinci adlı vatandaş, İslam alemi için önemli bir gün olduğunu belirterek, "11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazını kılacağız. Rabbim, bütün İslam alemine Ramazan'ı hayırlı, mübarek eylesin. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam coğrafyasına barış, huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Rabbim, Siirtli hemşehrimizinde Ramazan ayını mübarek kılsın" diye konuştu. - SİİRT