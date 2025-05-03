Siirt'te Uluslararası Kur'an Ziyafeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Siirt'te Uluslararası Kur'an Ziyafeti

Siirt\'te Uluslararası Kur\'an Ziyafeti

Siirt'te düzenlenen programda dünyaca ünlü hafızlar Kur'an tilavetleri ile dinleyicilere huzur sundu.

03.05.2025 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Uluslararası Kur'an Ziyafeti' programı düzenlendi.

Siirt Üniversitesi Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi ve "Birinciler Birincisi" unvanına layık görülen Ahmet Kuzu ile Fas'tan dünyaca tanınan Kur'an okuyucusu Abdelbasset Ouarach, Kur'an tilavetleriyle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program, hafızlara takdim edilen hediyeler ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Katılımcılar, dünyaca tanınmış kıraat ehli hafızların sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemenin manevi huzurunu yaşarken, program sonunda tüm İslam alemi için barış, kardeşlik ve huzur temennilerinde bulunuldu. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma İl Komutanı Uğur Özmen, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Yerel, Yaşam, Dünya, siirt, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te Uluslararası Kur'an Ziyafeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:16:39. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Uluslararası Kur'an Ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.