Siirt Valisi Kızılkaya, Vatandaşlarla Buluşarak Sorunları Dinliyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı kapsamında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Vali Kızılkaya, hem mahallelerde vatandaşların ayağına giderek hem de Siirt Belediyesi'ne gelen hemşehrilerini makamında ağırlayarak doğrudan iletişim kuruyor. Bu kapsamda belediye binasında gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini sıcak ve samimi bir ortamda dinledi. Taleplerin çözümü için gerekli adımların atılacağını belirten Vali Dr. Kızılkaya, ortak akıl, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla Siirt'i birlikte yönetmeye kararlı olduklarını vurguladı. Vali Kızılkaya, "Siirt'te her ses kıymetlidir. Daha güçlü bir şehir için hep birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SİİRT