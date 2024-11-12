Siirt Valisi şehit ailesini yalnız bırakmadı

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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2019 yılında Eruh ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın ailesini Valilik makamında misafir etti.

Ziyarette, şehidin eşi Şükrüye Koçak ve çocuklarıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, ailenin talep ve beklentilerini dinleyerek onlarla sohbet etti. Vali Kızılkaya, "Şehitlerimizin hatırası, milletimizin baş tacıdır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, makamı ali olsun" Ifadelerini kullandı. - SİİRT