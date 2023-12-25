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Silah arkadaşları şehidinin ailesini 27 yıldır yalnız bırakmıyor - Son Dakika
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Silah arkadaşları şehidinin ailesini 27 yıldır yalnız bırakmıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Ercan Şahin Sınır Karakolu'na 30 Aralık 1996'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, her sene olduğu gibi şehadetinin 27. yılında da Sarayköy ilçesindeki baba evinde silah arkadaşlarının da katıldığı törenle anıldı.

Silah arkadaşları şehidinin ailesini 27 yıldır yalnız bırakmıyor
25.12.2023 - 10:08,
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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Ercan Şahin Sınır Karakolu'na 30 Aralık 1996'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, her sene olduğu gibi şehadetinin 27. yılında da Sarayköy ilçesindeki baba evinde silah arkadaşlarının da katıldığı törenle anıldı.

Vatani görevini yaptığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde 27 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, ölüm yıl dönümünde silah arkadaşları tarafından hiç unutulmuyor. Ülkenin farklı şehirlerinde yaşayan silah arkadaşları, şehit Hüseyin Kuş'un şehadet yıl dönümünde Sarayköy'de bir araya geliyor. Şehit Kuş'un ebediyete uğurlanışının 27. yılında da silah arkadaşları ve komutanları baba evinde buluştu. Şehit Hüseyin Kuş'un isminin verildiği parkta gerçekleştirilen anma programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tolgahan Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Yaşa, emekli Albay Mustafa Mercan, şehit babası Osman Kuş, Ercan Şahin Sınır Karakolu'nda görev yapan askerler ve aileleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, "Bende 3 yıldır sizinle birlikte olmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ülkemiz zor bir coğrafya, şehitlerimiz var ve içimiz kan ağlıyor. Değerli arkadaşlar sizler gerçekten çok güzel örneksiniz. Düşmanımızı ve dostumuzu çok iyi bilerek birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" diyerek konuştu. Şehit Hüseyin Kuş'un babası Osman Kuş ise, "Bir evladımı kaybettim. Bin evlat buldum. Hepiniz evladım sayılırsınız. Hepinize kapım açık. Her zaman buyurun gelin" şeklinde konuştu.

"İçimiz acıyor. 12 şehit verdik. 12 Hüseyin Kuş'u da rabbimin huzuruna gönderiyoruz" diyen şehidin o dönemki bölük komutanı Emekli Albay Mustafa Mercan, "Öncelikle şehit olan Hüseyin Kuş kardeşime şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Daha sonraki süreçte 17 gazi ile 17 günlük çatışmayı bitirdik. Ben dahil burada toplanabiliyorsak. Öncelikle Hüseyin Kuş ve gazilerimizin, ardından tüm silah arkadaşlarımızın sayesindedir. Hepinize minnet duyuyorum. Bugüne kadar gelen, gelemeyen herkese minnet duygularımı iletmek istiyorum. Özellikle belirtmek istediğim bir minnet duygusu var. Biz bu değerli buluşmamızı 27 yıldır yapıyoruz" dedi.

Program sonrasında şehit Hüseyin Kuş'un evinin önünde düzenlenen mevlit hayrına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe protokolü ve Ercan Şahin Sınır Karakolu'nda görev yapan askerler, şehit ailesini ziyaret etti. Daha sonra şehitliğe geçilerek Şehit Hüseyin Kuş'un mezarı başında dua edilip çiçek bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Ercan Şahin, Hüseyin Kuş, Sarayköy, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silah arkadaşları şehidinin ailesini 27 yıldır yalnız bırakmıyor - Son Dakika


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