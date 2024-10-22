Silahlı Yağmadan Kaçan Zanlı Yakalandı

(İZMİR)- İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında "silahlı yağma" suçundan 26 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün İzmir Konak'ta kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında uzun süredir aranılan bir şüpheliyi yakaladı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada silahlı yağma suçundan 26 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T isimli şahsı yakaladı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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