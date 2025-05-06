Silivri Belediyesi Kaçak Yapılara Geçit Vermiyor

Silivri Belediyesi, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini sürdürüyor. Beyciler Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız yapılar, güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyciler Mahallesi'nde tarım arazileri üzerinde yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkım işlemleri başlatıldı. Yıkım çalışmaları, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde, yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede tarım alanlarını korumak amacıyla yıkım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - İSTANBUL