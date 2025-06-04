Kurban Bayramı dolayısıyla Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki huzurevlerini ziyaret ederek büyüklerin bayramını kutladı.
Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde huzurevi ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevlerinde kalan vatandaşlarla bayramlaşan belediye ekipleri onlarla sohbet etti. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri huzurevinde kalan vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Silivri Belediyesi'nden Huzurevi Ziyareti ile Bayram Kutlaması - Son Dakika
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