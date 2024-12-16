Silivri Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek: 94 Ton Kuzu Yemi Dağıtıldı - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek: 94 Ton Kuzu Yemi Dağıtıldı

Silivri Belediyesi\'nden Tarımsal Üretime Destek: 94 Ton Kuzu Yemi Dağıtıldı

Silivri Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği kuzu yemi desteği projesi kapsamında Değirmenköy'de toplam 94 ton kuzu yemi dağıttı. Dağıtım etkinliğine belediye yetkilileri ve yerel üreticiler katıldı.

16.12.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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Silivri Belediyesi tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kuzu yemi desteği projesi kapsamında, Değirmenköy'de 94 ton kuzu yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Değirmenköy Mahallesinde kuzu yemi desteği sağladı. Dağıtım, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Belediye Meclis Üyesi Şenol Fidan, İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Erkan Varol ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen yem desteği sayesinde hem maliyet yükünün azaltılacağı hem de yerel ekonominin güçlendirileceği belirtilirken, üreticilere her zaman destek sağlanacağı vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek: 94 Ton Kuzu Yemi Dağıtıldı - Son Dakika

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