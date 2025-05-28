Silivri Belediyesi Yazın Çöp Konteynerlerini Dezenfekte Ediyor

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıkların getirdiği hijyensizlik risklerine karşı ilçe genelinde çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

Silivri Belediyesi, halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini sürdürülebilir hale getirmek amacıyla temizlik çalışmalarına yaz döneminde hızlandırdı. Özellikle sıcak havalarda kötü koku, bakteri oluşumu ve görüntü kirliliğine neden olabilecek çöp konteynerleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. - İSTANBUL