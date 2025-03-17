Silivri'de gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Silivri Kaymakamlığı gazi ve şehit aileleri için geleneksel iftar programı düzenledi. Programa Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu'da katıldı.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, iftar programında yaptığı konuşmada, bu topraklar üzerinde özgürce yaşamanın şehitlerin kanına ve gazilerin emeğine borçlu olunduğunu ifade etti. Kaymakam Toğan, devlet olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, onların her türlü sorunu ve sıkıntısında yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Balcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu iftar sofrasının önemine vurgu yaparak şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu belirtti. Başkan Balcıoğlu, sözlerini "Ne söylesek ne yapsak, şehitlerimizin fedakarlıklarının ve gazilerimizin kahramanlıklarının karşılığını tam anlamıyla ödeyemeyiz. Ancak onların bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, Cumhuriyetimizi ve özgürlüğümüzü sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız" diye sürdürdü.

Başkan Balcıoğlu, iftar programını düzenleyen Kaymakam Tolga Toğan ve emeği geçen herkese teşekkür etti ve Ramazan'ın huzurunun evlerden eksik olmamasını diledi. - İSTANBUL