Sınav Kaygısına Ebeveyn Yaklaşımı Semineri

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Hayat Saatleri" etkinlikleri kapsamında "Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısına Ebeveyn Yaklaşımı" konulu bir bilgilendirme programı düzenleniyor.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları Uzm. Dr. Pınar Ayaroğlu ve Uzm. Dr. Dilara Medet Albayrak'ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, ailelere sınav dönemindeki çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgiler aktarılacak.

Seminer, 10 Haziran 2026 tarihinde Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. - ZONGULDAK