Sincan Belediyesi, Akhisar\'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken, Sincan Belediyesi de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Sincan Belediyesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye ekipler ve lojistik destek gönderdi. Yangın söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bölgede, Sincan Belediyesi'nin gönderdiği su tankerleri, özellikle alevlerin kontrol altına alınmasında görevli ekiplere büyük kolaylık sağladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı korumak için canla başla çalışan tüm ekiplere güç ve kolaylıklar diliyoruz. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve bölgenin en az zararla bu afeti atlatmasını temenni ediyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA