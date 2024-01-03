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Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde Hobi ve Meslek Edindirme Kursları - Son Dakika
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Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde Hobi ve Meslek Edindirme Kursları

Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi bünyesinde açılan hobi ve meslek edindirme kursları, vatandaşlara kaliteli vakit geçirme ve el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Kurslardan ücretsiz faydalanan vatandaşlar, sosyalleşme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Kursiyerler çeşitli alanlarda devam eden kurslardan büyük ilgi görüyor.

Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi\'nde Hobi ve Meslek Edindirme Kursları
03.01.2024 - 14:10,
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Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi bünyesinde açılan hobi ve meslek edindirme kursları, vatandaşlara kaliteli vakit geçirme ve el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, Sincanlı vatandaşlara kişisel gelişim fırsatı sunuyor. Kurslardan ücretsiz faydalanan vatandaşlar, sosyalleşme ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Kursiyerler 'Giyim Teknolojileri Kursu' ile dikiş öğrenirken, çeşitli kıyafetler tasarlamanın fırsatını yakalıyor. Seramik kursunda çamur şekilden şekle sokuluyor, boyanarak çeşitli ürünler üretiliyor. Kursiyerler çini işlemeciliği kursu ile porselen, seramik gibi eşyaları renklerle buluşturuyor. Böylece geleneksel el sanatlarından çini sanatı Sincan'da yaşatılıyor. Amigurumi, takı tasarımı, Arapça, İngilizce, resim, müzik, spor, işaret dili gibi pek çok alanda devam eden kurslar, Sincanlı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Sincan Belediyesi'nin kurslarına katılmak için kültür merkezlerine giderek kayıt yaptırabilen vatandaşlar, 444 4 762 numaralı telefondan ve Sincan Belediyesinin resmi internet sitesinden bilgi alabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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