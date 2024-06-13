Sincan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim gerçekleştirdi

Yerel

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirerek ürünlerin tazeliğini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti, tartı aletlerine yönelik ölçü ve ayar denetimi yaptı.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tatlı imalathaneleri ve satış noktalarında denetimler gerçekleştirdi. İmalathane, fırın ve pastanelere yönelik çat kapı yapılan denetimlerde tezgahlar, ürünler, kullanılan aletler ile çalışan personel tek tek incelendi. Denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, imalatta kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrolden geçirdi. Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yine denetimlerde satışta ve üretimde kullanılan ölçü ve tartı aletlerine yönelik de incelemelerde bulundu. Ölçü ve Ayarlar Servisi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde işyerlerinde kullanılan tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve ayar denetimi yapıldı.

Denetimler devam edecek

Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine zabıta ekipleri tarafından teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulandı. İş yerlerinde fiyat etiket kontrolü de gerçekleştiren ekipler, Sincanlıların sağlığını korumak için ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden devam edecek. - ANKARA