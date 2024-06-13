Sincan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sincan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim gerçekleştirdi

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirerek ürünlerin tazeliğini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti, tartı aletlerine yönelik ölçü ve ayar denetimi yaptı.

13.06.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirerek ürünlerin tazeliğini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti, tartı aletlerine yönelik ölçü ve ayar denetimi yaptı.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tatlı imalathaneleri ve satış noktalarında denetimler gerçekleştirdi. İmalathane, fırın ve pastanelere yönelik çat kapı yapılan denetimlerde tezgahlar, ürünler, kullanılan aletler ile çalışan personel tek tek incelendi. Denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, imalatta kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrolden geçirdi. Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yine denetimlerde satışta ve üretimde kullanılan ölçü ve tartı aletlerine yönelik de incelemelerde bulundu. Ölçü ve Ayarlar Servisi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde işyerlerinde kullanılan tartı aletlerini kontrol ederek ölçü ve ayar denetimi yapıldı.

Denetimler devam edecek

Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine zabıta ekipleri tarafından teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulandı. İş yerlerinde fiyat etiket kontrolü de gerçekleştiren ekipler, Sincanlıların sağlığını korumak için ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı, Zabıta, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sincan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi işletmelere denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement