Sincan\'da Berat Kandili\'ne özel program

Sincan Belediyesi, Malazgirt Camii'nde "Berat Gecesi" özel programı düzenledi.

Sincan Belediyesi, Berat Kandili'ne özel bir program düzenledi. Vatandaşların yoğun katılımıyla Malazgirt Camii'nde gerçekleşen program, dualarla idrak edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda berat gecesinin öneminden bahsedildi.

"Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin"

Berat Kandili dolayısıyla açıklamalarda bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sonsuz rahmet ve bağışlanmanın gecesi olan Berat Gecesini hemşehrilerimizle birlikte idrak ettik. Bu mübarek gece yüzü, suyu hürmetine Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin, gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Berat Kandili özel programının ardından, Başkan Ercan cemaate kandil simidi dağıttı. - ANKARA