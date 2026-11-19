Sincan Belediyesi, vatandaşların güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz çorba ikramıyla dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.

Sincan Belediyesi her sabah gönülleri ısıtan sıcak çorba ikramına devam ediyor. Sabah işine yetişmeye çalışan vatandaşlar, okula giden çocuklar çorba ikramıyla güne sıcak bir başlangıç yapıyor. Ücretsiz çorba ikramı 5 noktada yaz kış her sabah devam ediyor.

Sincanlılar soğuk havaların etkili olmaya başladığı şu günlerde Sincan Belediyesi'nin içleri ısıtan ücretsiz çorba ikramıyla güne sıcak bir başlangıç yapıyor. İlçenin 5 farklı noktasında gerçekleştirilen ikramlar işe giden vatandaşlar, okula yetişmeye çalışan öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Tek kullanımlık bardaklarda, ekmek eşliğinde sunulan sıcak çorba ikramı, yaz-kış demeden her sabah 07.00-08.30 saatleri arasında ilçenin 5 farklı noktasında devam ediyor. İlerleyen süreçte çorba dağıtım noktası sayısının artırılması da planlandı.

Çorba dağıtım noktaları arasında; Sincan Tren Garı (dolmuş durakları yanı), Mustafa Kemal Mah. Cumhuriyet Bulvarı Yenikent (Sincan Belediyesi Eski Ek Hizmet Binası Önü), Sincan Devlet Hastanesi önü (Törekent), Mareşal Çakmak Mahallesi Bülbül Caddesi (Okulların bulunduğu bölge) ve Dr. Nafiz Körez 12. Cadde Semt Polikliniği önünde (Ahi Mesut Bulvarı) bulunuyor. Ayrıca ilçede bulunan 10 Millet Kıraathanesinde de öğrencilere çorba ikram ediliyor. Ders çalışmaya gelen öğrenciler içlerini ısıtan bu hizmetten oldukça memnun, kendilerini ev ortamında hissettiklerini belirten öğrenciler bu hizmet için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ediyor.