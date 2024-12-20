Sincan'da Miniklerin Eğlenceli Ziyareti - Son Dakika
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Sincan'da Miniklerin Eğlenceli Ziyareti

Sincan\'da Miniklerin Eğlenceli Ziyareti

Sincan Anne Çocuk Oyun Evleri'nde minikler Millet Camii ve Kütüphane'yi gezdi, keyifli anlar yaşadı.

20.12.2024 11:50
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Sincan Anne Çocuk Oyun Evlerinde bu hafta minikler Millet Camii ve Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Açıldığı günden bu yana Sincanlı annelerin gözdesi olan Anne Çocuk Oyun Evleri'nde her hafta farklı etkinlikler ve atölyeler eşliğinde çocuklar keyifli vakit geçiriyor. Annelerin de dahil olduğu programlarda minikler eğlenerek eğitim görüyor. Bu çerçevede, minikler için Millet Camii ve Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne gezi düzenlendi. Çocuklar camiyi gezerek küçük elleriyle dualar etti. Çocuk kütüphanesinde ise kitapların etkileyici dünyasına dalan çocuklar, mutlu anlar yaşadı.

Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi'ndeki minikler için bir de sürpriz vardı. Osmanlı döneminden kalma bir gelenek olan "Bedi Besmele" töreni ile çocuklar birbirlerine hediyeler verdi. Yaptıkları baloncuklarla günün keyfini çıkaran minikler bu güzel etkinliği hatıra fotoğrafıyla taçlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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