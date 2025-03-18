Sincik\'te Tarımsal Makine Dağıtımı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayvancılığı ve bağcılığı geliştirilme projeleri kapsamında motorlu sırt pülverizatörü, üzüm sıkma makinesi, budama makası, süt sağım, ot doğrama ve yem kırma makinesi dağıtımı yapıldı.
Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen projeler kapsamında Sincikli çiftçilere yüzde 70 hibe destekli tarımsal makine desteği sağlandı.
Proje kapsamında üreticilere 15 adet süt sağım makinesi, 8 adet ot doğrama ve yem kırma makinesi, 10 adet üzüm sıkma makinesi, 15 adet pülverizatör ile 15 adet budama makası dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında 48 çiftçi faydalandı.
Makina dağıtım törenine Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN
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