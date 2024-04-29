Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

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"Birlikte Yöneteceğiz " sloganı ile yeni bir başlangıç yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak projeler ve çalışmalarla ilgili istişare toplantılarını sürdürüyor.

Muhtar, esnaf, vatandaş genç yaşlı fark etmeksizin her kesimin görüşünün önemli olduğunu, ortak aklın ilçenin gelişmesinden en önemli unsur olduğunu belirten Başkan Sak mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen tanışma ve istişare toplantısında yeni dönemde izlenecek yol, projelendirme çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Sındırgı'nın hak ettiği değere ulaşacağını belirten Başkan Sak, "Merkez ve kırsal mahalle muhtarlarımızla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni başlayan ve devam eden tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. 75 mahallemizde talep ve ihtiyaçları tespit edecek hızlı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Ortak akıl ve istişarelerimiz sürdürerek ilçemizi hep birlikte büyüteceğiz" dedi.

Esnaflarımızın sorunlarını çözeceğiz, birlikte büyüyeceğiz

Belediye başkanı Serkan Sak Sındırgı Belediyesi olarak esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Esnaf odamızla, esnaflarımızla ortak akıl ve istişarelerle sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Muhtarların yanı sıra esnaf toplantılarını da başlatan başkan Sak ilk olarak kahve işletmecileri ile bir araya geldi. - BALIKESİR