Singapur Havayolları'na ait uçak türbülans sırasında 54 metre irtifa kaybetti

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Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağının, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdiği sefer sırasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan türbülans sırasında 4.6 saniyede 178 feet yani 54 metre irtifa kaybettiği ortaya çıktı.

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatla Londra'dan Singapur'a sefer gerçekleştiren yolcu uçağında yaşanan şiddetli türbülans sonucu 1 yolcu hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu da yaralanmıştı. Korku dolu anlar yaşatan türbülansın nedeni ortaya çıktı. 21 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından başlatılan incelemenin ön raporu açıklandı. Singapur Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Güvenliği Soruşturma Bürosu (TSIB) tarafından açıklanan rapora göre, yolcu uçağı türbülans sırasında 4.6 saniyede 178 feet yani 54 metre irtifa kaybetti. Raporda, "4,6 saniye boyunca yerçekimi kuvvetindeki (G) hızlı değişimler, 37bin 362 ft'ten 37 bin 184 ft'e 178 ft'lik (54 m) bir irtifa düşüşüne neden oldu. Bu yaşananlar da yolcu ve mürettebatın yaralanmasına neden oldu" denildi. TSIB tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiğini bildirildi.

Uçağın uçuş veri (FDR) ve kokpit ses kaydedicisini (CVR) inceleyen Singapurlu uzmanların raporuna göre, yerçekimi kuvvetinde (G) yaşanan hızlı değişimler irtifa kaybına neden olurken kemer takmayan yolcuların yaralanmasıyla sonuçlandı.

Singapur Havayolları tarafından yapılan açıklamada ise, müfettişlerle işbirliği yaptıklarını ve yaşanan olaydan etkilenen yolcular ve mürettebata hastane masrafları dahil destek sağlandığı kaydedildi.

Uçakta bulunan 73 yaşındaki İngiliz yolcu Geoff Kitchen yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti, yaralanan 104 yolcu ise acil inişin ardından hastanede tedavi edilmişti. Yolcu uçağı, Myanmar hava sahasında yaşanan türbülans nedeniyle Tayland'a acil iniş gerçekleştirmişti. - SİNGAPUR