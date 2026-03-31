Sınırda Araçlar Gümrükte Mahsur Kaldı

31.03.2026 09:34
Çukurca Sınır Kapısı'nda Irak'tan gelen araçlar, sistem arızası nedeniyle geçiş yapamadı.

HAKKARİ (İHA) – Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı'na gelen onlarca araç, Irak'taki sistem arızası nedeniyle gümrükte mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde Irak'tan Türkiye tarafına geçmek için sınır kapısına ulaşan çok sayıda sürücü ve yolcu, "sistem olmadığı" gerekçesiyle içeri alınmadı. Gümrük işlemlerinin yapılamaması nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen araçlar, sabah saatlerine kadar bekletilmek üzere yol kenarına yönlendirildi.

"Hava soğuk, insanlar perişan"

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, bekleyişi çileye dönüştürdü. Araçlarının içinde ısınmaya çalışan Mehmet Şerif Sever, teknik aksaklıkların bir an önce giderilmesini talep ederek, "Sistem olmadığı söylenerek saatlerce burada bekletiliyoruz. Hava çok soğuk ve yoğun kar yağışı var. Araçlarda çocuklar, yaşlılar var. Bu şartlarda insanların hasta olması kaçınılmaz. Yetkililerden bu soruna acilen çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Sabah saatlerine kadar kuyrukta bekleyen vatandaşların mağduriyeti sürerken, sınır kapısındaki teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

