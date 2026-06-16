Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, Kent Konseyleri Çalıştayı'na Katıldı

HABER: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Kent Konseyleri ve Demokratik Belediyecilik Çalıştayı"nda katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Kent Konseyleri ve Demokratik Belediyecilik Çalıştayı"na katıldı. Kent konseylerinin 20. yılı kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda katılımcı yönetim modelleri, demokratik belediyecilik anlayışı, kentli hakları ve yerel yönetimlerde katılımın artırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

Programda akademisyenler, kent konseyi başkanları ve yerel yönetim temsilcileri görüşlerini paylaşarak yerel demokrasinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Metin Gürbüz'e çalıştayda Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Yılmazer ile Özel Kalem Müdürü Erdem Keskin eşlik etti.

Çalıştay, yerel yönetimlerde katılımcılık ve ortak aklın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.