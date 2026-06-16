Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, Kent Konseyleri Çalıştayı'na Katıldı - Son Dakika
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Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, Kent Konseyleri Çalıştayı'na Katıldı

16.06.2026 14:15  Güncelleme: 15:17
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Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Kent Konseyleri ve Demokratik Belediyecilik Çalıştayı'na katılarak yerel demokrasi ve katılımcı yönetim modelleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

HABER: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Kent Konseyleri ve Demokratik Belediyecilik Çalıştayı"nda katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Kent Konseyleri ve Demokratik Belediyecilik Çalıştayı"na katıldı. Kent konseylerinin 20. yılı kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda katılımcı yönetim modelleri, demokratik belediyecilik anlayışı, kentli hakları ve yerel yönetimlerde katılımın artırılmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

Programda akademisyenler, kent konseyi başkanları ve yerel yönetim temsilcileri görüşlerini paylaşarak yerel demokrasinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Metin Gürbüz'e çalıştayda Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Yılmazer ile Özel Kalem Müdürü Erdem Keskin eşlik etti.

Çalıştay, yerel yönetimlerde katılımcılık ve ortak aklın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Sinop Belediyesi, Metin Gürbüz, Demokrasi, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, Kent Konseyleri Çalıştayı'na Katıldı - Son Dakika

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