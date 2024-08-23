Sinop\'ta çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta çıkan yangınında 5 hektar alan zarar gördü. Yangın alanında incelemelerde bulunan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "İtfaiye birimlerimiz, AFAD ve orman bölge müdürlüğüne bağlı itfaiye araçları yangına müdahale ediyor. Bu bir örtü yangını fakat hafife almamak gerekli" dedi.

Sinop'un Adabaşı mevkiinde sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangın, saat 16.30 saatlerinde meydana geldi. Kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kurumuş otların bulunduğu alana yayılarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'sı ve Organize Sanayi İtfaiye ekipleri yangına birlikte müdahale etti.

Olay yerine gelen Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "İtfaiye birimlerimiz, AFAD ve orman bölge müdürlüğüne bağlı itfaiye araçları yangına müdahale ediyor. Bu bir örtü yangını fakat hafife almamak gerekli. Çünkü, bu sene hem yağışların az olması nedeniyle hem de kurak geçmesi nedeniyle örtü çok kuru, yeşil değil. En ufak bir alev, en ufak bir doğaya atılan şişe mercekleme görevi yapıyor ve yangınlara sebep olabiliyor" dedi.