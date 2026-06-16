Sinop\'ta Evlilik Öncesi Eğitim Programı

Sinop'ta, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında evlilik kredisi hizmetinden yararlanan çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlilik Öncesi Süreçler Eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen programda, çiftlere evlilikte eş seçimi, evliliğin hukuksal, toplumsal ve kültürel boyutları ile eşlerin hak ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Biriminde görev yapan Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verilen eğitimde ayrıca Aile Eğitim Programı (AEP) modülü kapsamında sağlıklı aile içi iletişim, problem çözme becerileri, ebeveynlik rol ve sorumlulukları gibi konular ele alındı. - SİNOP