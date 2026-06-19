Sinop'ta Martıların Saldırısına Uğrayan Atmacaya Kalp Masajı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta gökyüzünde martıların saldırısına uğrayarak itfaiye binasının önüne düşen yaralı atmacanın kalbi, bir itfaiye erinin yaptığı masajla yeniden atmaya başladı.

Gökyüzünde martıların saldırısına uğrayan bir atmaca, aldığı darbeler sonucu Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binası önüne düştü. Hareketsiz şekilde yerde yatan kuşu fark eden itfaiye eri Ziyattin Yaşar, atmacayı kurtarmak için harekete geçti. Yaşar, parmak uçlarıyla atmacanın göğüs kafesine kalp masajı yapmaya başladı. İtfaiye erinin yaptığı müdahaleyle kuşun kalbi yeniden atmaya başladı.

İtfaiye personeli tarafından koruma altına alınan atmaca gerekli kontrollerinin ve tedavisinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı atmacanın sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.