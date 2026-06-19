Sinop'ta Martıların Saldırısına Uğrayan Atmacaya Kalp Masajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Martıların Saldırısına Uğrayan Atmacaya Kalp Masajı

19.06.2026 16:57  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta martıların saldırısına uğrayarak itfaiye binası önüne düşen yaralı atmacaya, itfaiye eri Ziyattin Yaşar parmak uçlarıyla kalp masajı yaptı. Kuşun kalbi yeniden atmaya başladı ve tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta gökyüzünde martıların saldırısına uğrayarak itfaiye binasının önüne düşen yaralı atmacanın kalbi, bir itfaiye erinin yaptığı masajla yeniden atmaya başladı.

Gökyüzünde martıların saldırısına uğrayan bir atmaca, aldığı darbeler sonucu Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binası önüne düştü. Hareketsiz şekilde yerde yatan kuşu fark eden itfaiye eri Ziyattin Yaşar, atmacayı kurtarmak için harekete geçti. Yaşar, parmak uçlarıyla atmacanın göğüs kafesine kalp masajı yapmaya başladı. İtfaiye erinin yaptığı müdahaleyle kuşun kalbi yeniden atmaya başladı.

İtfaiye personeli tarafından koruma altına alınan atmaca gerekli kontrollerinin ve tedavisinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı atmacanın sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Acil Durum, Hayvanlar, 3. Sayfa, Kurtarma, İtfaiye, Sinop, Yaşam, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Martıların Saldırısına Uğrayan Atmacaya Kalp Masajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:32:10. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Martıların Saldırısına Uğrayan Atmacaya Kalp Masajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.