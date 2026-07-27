Nükleer karşıtı eylem için geldikleri Sinop'ta dalgalara kapılarak hayatını kaybeden 3 genç anıldı - Son Dakika
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Nükleer karşıtı eylem için geldikleri Sinop'ta dalgalara kapılarak hayatını kaybeden 3 genç anıldı

Nükleer karşıtı eylem için geldikleri Sinop\'ta dalgalara kapılarak hayatını kaybeden 3 genç anıldı
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Sinop’ta 22 Temmuz 2006’daki Nükleersiz Yaşam Şenliği’nde denizde dalgalara kapılarak hayatını kaybeden üç genç, düzenlenen anma programıyla unutulmadı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’ün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte saygı duruşu, basın açıklaması ve şiir dinletisi yapıldı, ardından denize karanfiller bırakıldı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta 22 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen "Nükleersiz Yaşam Şenliği"nde hayatını kaybeden jeoloji mühendisliği öğrencisi Soner Balta, kardeşi Öner Balta ve makina mühendisliği öğrencisi Güneş Korkmaz bir dizi etkinlikle anıldı.

Nükleer santrallere karşı etkinlikler için 2006 yılında Sinop'a gelen ve girdikleri denizde dalgalara kapılarak hayatlarını kaybeden Ankara Üniversitesi öğrencisi üç genç unutulmadı.

Nükleer Karşıtı Platform tarafından organize edilen anma programına Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından basın açıklaması okunurken, şair Sezai Sarıoğlu'nun seslendirdiği şiirlerle Soner, Öner ve Güneş'in mücadelesi ve anıları yad edildi. Katılımcılar daha sonra üç gencin anısına atfen denize karanfiller bıraktı.

Programda konuşan Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, "Nükleere İnat, Yaşasın Hayat" şiarıyla doğadan, yaşamdan ve barıştan yana mücadele eden Soner, Öner ve Güneş'i hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Gürbüz, onların doğaya, yaşama ve geleceğe duyduğu sorumluluğun gelecek nesillere ilham vermeyi sürdüreceğini ifade ederek, programı düzenleyen Nükleer Karşıtı Platform'a, emeği geçenlere ve anmaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Politika, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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