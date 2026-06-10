Sinop\'ta Yol ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop İl Özel İdaresi, il genelinde yol ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, yaz dönemi programı kapsamında asfalt öncesi hazırlık, yol bakım ve altyapı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla il merkezi ve ilçelerde çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin ve iş makinelerinin sahada aktif olarak görev yaptığı vurgulanarak, yaz dönemi programları çerçevesinde asfalt öncesi hazırlık, yol bakım, onarım ve altyapı çalışmalarının planlanan program doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

"Sinop için durmadan, yorulmadan" anlayışıyla hizmet üretmeye devam ettiklerini kaydeden yetkililer, il genelindeki yol ağının daha modern ve güvenli hale getirilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Yaz sezonu boyunca birçok noktada devam edecek çalışmaların, belirlenen program dahilinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. - SİNOP