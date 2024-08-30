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Sinop'ta zincirlenme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta kaygan yoldan dolayı meydana gelen zincirlenme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat yolu Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sinop-Boyabat yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada Ahmet Z. ve Hakan A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.