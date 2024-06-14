Sinop'tan Türk Somonu İhracatı - Son Dakika
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Sinop'tan Türk Somonu İhracatı

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulunan balık üretim tesislerinden 2023 yılında 27 bin ton Türk somunu ihraç edildi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yapılan üretimin çevre dostu ve doğayla iç içe olduğunu belirtti.

14.06.2024 11:47
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Sinop'tan Türk somonu ihracatı

Sinop'tan 2023 yılında 27 bin ton Türk somunu ihracat edildi

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulunan balık üretim tesislerinden 2023 yılında 27 bin ton Türk somunu ihraç edildi.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında bulunan balık üretim tesislerini ziyaret etti. Tesislerde çalışmaları izleyip açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Sinop bir üretim üssü oldu. Türk somonunun toplam yüzde 35-40 arasındaki bir oranda Sinop'ta, Sinop ile Yakakent arasındaki bir alanda üretimi gerçekleşiyor. Geçen sene 2023 yılında toplam 27 bin ton üretim oldu. Bu üretim sayesinde yaklaşık 38 milyon dolar, 5 buçuk milyon euro ve yaklaşık 8 milyon ruble ihracatımız oldu. 7 yılda bu rakamlar büyük başarının bir örneği. Çevre dostu bir üretim yapıyorlar. Doğayla iç içe bir üretim. Bu da önemli bir nokta" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Özarslan, İhracat, Gerze, Sinop, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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