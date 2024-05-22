Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda personelin tecrübe kazanması ve araçların performansının denenmesi amacıyla yapılan yangın ve acil durum tatbikatı gerçeğinii aratmadı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat, senaryo gereği kuleden alınan uçak kazası ihbarı ile başladı. İhbar üzerine harekete geçen Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri (ARFF) kısa süre içerisinde hava aracına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yardıma gelen diğer kamu kurum ve kuruluşları ekiplerinin uçaktaki yaralıları kurtarması ile tatbikat başarıyla tamamlandı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, "Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı acil durum ekiplerinin performansının test edilerek tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla ateşli yangın tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikatta yüksek performans gösteren tüm personellerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - ŞIRNAK