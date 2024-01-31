Şırnak\'ta engelli ve yaşlılara \'Gezici Kayıt Terminali Sistemi\' hizmeti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde engelli ve yaşlılara 'Gezici Kayıt Terminali Sistemi' hizmeti verilmeye başlandı.

Silopi ilçesinde Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan engelli, yatalak ve yaşlılar için 'Gezici Kayıt Terminali Sistemi' hizmeti veriliyor. Ekipler ilçe merkezinin yanı sıra belde, köy ve mezralara da giderek, yeni kimlik kartı başvurularını evlerde alıyor. Bu çalışmayla kendileri veya yakınlarının talep etmesi halinde başvurular, ekiplerce evlerinde alınıyor. Mobil sistem sayesinde ilçe merkezi, belde, köy ve mezralara giden ekipler, parmak izi ve gerekli kayıt işlemlerini ikametgah adreslerinde alarak sisteme işliyor. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, kimliklerin sahiplerine teslim işlemleri başlatılıyor. İlçe Nüfus Müdürü Yusuf Yılmaz, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün vatandaşın hizmetine sunmuş olduğu 'Gezici Kayıt Terminali Sistemi' ile nüfusa gelemeyecek şekilde yatalak, hasta ve engelli olan vatandaşlarımızın kimliklerini çıkartıp kendilerine ulaşmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Yürüme engelli Halime Onuk'un oğlu Cemal Onuk, "Annemin kimliğini çıkartmak istiyorduk. Eski kimliği vardı. Nüfus müdürlüğüne dilekçe verdik. Allah razı olsun nüfus müdürlüğümüzden. Buraya gelip yardımcı oldular. Annemin kimliğini burada çıkarttılar" dedi. - ŞIRNAK