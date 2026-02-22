Şırnak'ta gönüller aynı sofrada buluştu - Son Dakika
22.02.2026 11:50  Güncelleme: 11:51
Şırnak'ta düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ve vatandaşlar aynı sofrada bir araya geldi. Belediye Başkanı Yarka, Ramazan'ın kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

Şırnak'ta Ramazan ayının manevi atmosferi birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ile vatandaşlar aynı sofrada oruç açtı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhu hep birlikte yaşandı. Programda konuşan Belediye Başkanı Yarka, Ramazan ayının kardeşlik, birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Aynı sofrada buluşan, aynı duaya amin diyen büyük bir aileyiz. Şırnak'ta huzur ve kardeşlik iklimini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Tatar ise Ramazan'ın toplumsal dayanışmayı pekiştiren en önemli zaman dilimlerinden biri olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şırnak Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar programlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

