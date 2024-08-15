Şırnak'ta Tehlikeli Kayalar Çelik Halatlarla Bağlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Tehlikeli Kayalar Çelik Halatlarla Bağlandı

Şırnak\'ta Tehlikeli Kayalar Çelik Halatlarla Bağlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde tehlike oluşturan dev kayalar, çelik halatlarla bağlanarak sabitlendi. Köy sakinleri, AFAD'a başvurarak kaya tehdidini bildirdi. AFAD yetkilileri tarafından yapılan çalışma sonucunda kayaların düşme riski azaltıldı ve köy halkının can güvenliği sağlandı.

15.08.2024 10:22
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Taşdelen köyünü tehdit eden dev kayalar çelik halatlarla bağlandı.

Taşdelen köy sakinleri kaya tehdidini AFAD'a bildirdi. Şırnak AFAD yetkilileri de çareyi kayaları çelik halatlarla bağlamakta buldu. Taşdelen köyü üst yamacında yer alan ve tehlike oluşturan tonluk kaya kütlesi heyelan tehlikesi nedeniyle kırılıp düşürülemeyince, 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafına çelik ağ örüldü. Köylerini tehdit eden kaya nedeniyle korku içerisinde yaşayan vatandaşlar can güvenliklerinin sağlandığını ve bu çalışmadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, 3 yıl önce köyde meydana gelen heyelan sonucu bir vatandaşın ağılına kaya düştüğünü, hayvanlarının telef olduğunu söyledi. Hayvanları telef olan, ağılı zarar gören kişinin valiliğe başvurusu üzerine köyde dron ile çalışma yaptıklarını ifade eden İşlek, bu kapsamda köyde heyelan meydana gelmesi halinde düşme riski bulunan kayaları tespit ettiklerini dile getirdi. İşlek, "Köy için risk oluşturan iki büyük kayayı çelik halatlar ve ağlarla daha stabil hale getirdik. Bunları bağlamak suretiyle kayaları dağ kütlesine monte ettik. Çok şükür bugüne kadar can kaybı olmadı ancak bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Bunun için önlemleri alıyoruz. Burada yaptığımız incelemelerde düşmeye meyilli iki kaya tespit edildi ve bunları stabil hale getirmek için gerekli projeler başlatıldı. İki kaya nedeniyle rahat uyku uyuyamayan birkaç evimiz vardı. Bu evler artık rahata kavuştu. Köyde düşmeye meyilli başka kayalar da var, bunlar için de çalışma başlattık" dedi.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Osman Ağral ise köy için tehlike oluşturan kayalardan birinin ağılına düşmesi sonucu hayvanlarının telef olduğunu belirtti. Valiliğe taşlarla ilgili önlem alınması için dilekçeyle başvurduğunu anlatan Ağral, "AFAD'dan ekip gönderdiler. Sağ olsunlar tehlike arz eden kayaları halatlarla bağladılar. Bizde bir rahatlık oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Köyümüz bu konuda çok sıkıntı yaşıyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Tehlikeli Kayalar Çelik Halatlarla Bağlandı - Son Dakika

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