Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
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Yerel

Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

Şırnak\'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu

Şırnak'ta terör mağduru 136 aile, Yeşilyurt Mahallesi'nde yapılan konutların kura çekimi sonucunda yeni evlerine yerleşti.

07.08.2024 16:52
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Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca terör mağdurları için Yeşilyurt Mahallesi ve etap dışı kalan konutların kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda hak sahiplerinin de hazır bulunmasıyla noter huzurunda yapıldı.

İl Müdürü Hakki Turğut, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı döneminde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan, zarar görenler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Turğut, "2016 yılında yaşanan terör olaylarında evleri yıkılan vatandaşlara 10 bin 443 konut yapılmıştı. Yeşilyurt mahallesinde etap dışı 136 hak noter huzurunda kura çekimi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza konutlarına sağlık ve sıhhatle yerleşmelerini temenni ediyoruz. Kurada dairesini alacak hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Turğut, kurası çekilen vatandaşların gerekli resmi evraklarını tamamlamasıyla konutlarına yerleşebileceğini sözlerine ekledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta terör mağduru 136 aile yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

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