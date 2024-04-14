Şırnak\'ta terörden arındırılan bölgelerde baharın gelişiyle vatandaşlar dağlara çıktı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörden arındırılan bölgelerde baharın gelişiyle vatandaşlar dağlara çıkan vatandaşlar, eski yerleşim yerinde kamp kurdu.

Terör nedeniyle sosyal aktivelere katılamayan bölge halkı, huzur ve güvenin sağlanmasıyla vatandaşlar dağlara çıkmaya başladı. İlçe genelinde baharın gelişiyle beraber bal ormanlarında doğa yürüyüşü yapıp asırlık eski yerleşim yerinde kamp kuran vatandaşlar, gün boyu bayram tatilinin keyfini çıkardı.

Vatandaşlardan Şaban Gükçe, terör nedeniyle dağlara çıkamadıklarını, son yıllarda huzur ve güvenin tesis edilmesiyle dağlara çıktıklarını söyledi. Bu bölgelere gelemediklerini belirten Gükçe, "Eskiden terör nedeniyle antik kente gelmek biraz zordu. Son yıllardır huzur ve güven sağlandı. Bizlerde bu antik kente gelip kamp kurduk, güzel vakit geçirdik, ailemizle vakit geçirdik. Buranın tarihi bir geçmişi var ve bahar aylarında dağlara çıkıp güzel vakit geçiriyoruz" dedi. - ŞIRNAK