Şırnak Üniversitesi "Cumhuriyetimizin 100.Yılı" konulu resim sergisi açtı

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açtı.

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle ülke genelinde birçok kurum tarafından gerçekleştirilen "100. Yıl Etkinlikleri" çerçevesinde Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de resim sergisi düzenledi. Okulun giriş katında düzenlenen serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış yaptı. Rektör Alkış, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Selcen Yücelen ve beraberindekiler, buradan sergi alanına geçerek öğrencilerin yapmış olduğu resimleri inceledi.

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Selcen Yücelen, "Sergimiz çerçevesinde "Cumhuriyetimizin 100.Yılı" etkinlikleri kapsamında bir sergi düzenledik. Sergi kapsamında resim bölüm son sınıf öğrencileri eserlerini koyduk. Yaklaşık 200'e yakın eser ortaya çıktı. Eserler arasında eski ustalardan kopyalar, porte çalışanları böyle çalışmalara yer verdik. Bunu dışında öğrencilerin bireysel çalışmaları da mevcuttur. Ailelerinden veya kendi porteleri. Bu kapsamda hem öğrencilerimizin piyasaya bir giriş yapmaları hem de halk tarafından tanınmalarını hedefledik" dedi.