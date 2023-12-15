 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak Üniversitesi 'Cumhuriyetimizin 100.Yılı' konulu resim sergisi açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Üniversitesi 'Cumhuriyetimizin 100.Yılı' konulu resim sergisi açtı

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resim sergisi düzenledi. Sergide, öğrencilerin eserleri ve kopyaları yer aldı.

Şırnak Üniversitesi \'Cumhuriyetimizin 100.Yılı\' konulu resim sergisi açtı
15.12.2023 - 22:25,  Güncelleme: 22:31
Abone Ol

Şırnak Üniversitesi "Cumhuriyetimizin 100.Yılı" konulu resim sergisi açtı

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açtı.

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle ülke genelinde birçok kurum tarafından gerçekleştirilen "100. Yıl Etkinlikleri" çerçevesinde Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de resim sergisi düzenledi. Okulun giriş katında düzenlenen serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış yaptı. Rektör Alkış, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Selcen Yücelen ve beraberindekiler, buradan sergi alanına geçerek öğrencilerin yapmış olduğu resimleri inceledi.

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Selcen Yücelen, "Sergimiz çerçevesinde "Cumhuriyetimizin 100.Yılı" etkinlikleri kapsamında bir sergi düzenledik. Sergi kapsamında resim bölüm son sınıf öğrencileri eserlerini koyduk. Yaklaşık 200'e yakın eser ortaya çıktı. Eserler arasında eski ustalardan kopyalar, porte çalışanları böyle çalışmalara yer verdik. Bunu dışında öğrencilerin bireysel çalışmaları da mevcuttur. Ailelerinden veya kendi porteleri. Bu kapsamda hem öğrencilerimizin piyasaya bir giriş yapmaları hem de halk tarafından tanınmalarını hedefledik" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Rektör, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak Üniversitesi 'Cumhuriyetimizin 100.Yılı' konulu resim sergisi açtı - Son Dakika


21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti

Son Dakika
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:51:48. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak Üniversitesi 'Cumhuriyetimizin 100.Yılı' konulu resim sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement