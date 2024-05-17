Şırnak Üniversitesi'nde Kudüs'e Uyanmak Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi'nde Kudüs'e Uyanmak Konferansı Düzenlendi

Şırnak Üniversitesi'nde Genç-Memur-Sen'in katkısıyla düzenlenen 'Kudüs'e Uyanmak' konferansına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferansta konuşan Eğitimci-Yazar Halis Mutlu, Kudüs'ün önemini vurgulayarak, Kudüs'ü bilmedikleri için bereket ve kurtuluştan uzak olduklarını söyledi.

17.05.2024 22:35
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Şırnak'ta " Kudüs'e uyanmak" konferansı düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Üniversitesi'nde "Kudüs'e uyanmak" konferansı düzenledi.

Genç- Memur-Sen ve Şırnak Üniversitesi'nin katkısıyla 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Kudüs'e Uyanmak" adlı konferans düzenlendi. Kudüs'e Uyanmak adlı kitabın yazarı Halis Mutlu'nun katılım gösterdiği konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta katılımcılara hitap eden Eğitimci-Yazar Halis Mutlu, Kudüs'ü bilmedikleri için bereket ve kurtuluştan uzak olduklarını söyledi.

Mutlu, "Peygamberlerin kurtuluşu ve ferahlığı Kudüs ile olmuştur. Kur'an'a ve sünnete tekrar dönersek Kudüs'ün anlamını tekrar kavrayacağız. Bütün algıları yıkacağız ve ayetlerin işaret ettiği gibi kurtuluşun adresi olarak Kudüs'e döneceğiz. Güneşin bile fethi için selama durduğu bir yerde biz bir uzağız. Bu yüzden Allah, bizden bereketi aldı. Bütün peygamberlerin yeryüzünde aynı anda bulunduğu tek mekan mescidi aksadır. Böylesi bir yere biz türlü bahanelerle amali cümlelerle sırtımızı döndük. İşte bu yüzden selamete, kurtuluşa eremiyoruz. Allah Teala Kudüs'ü bize kurtuluşun adresi olarak gösterirken biz Kudüs'te sıkıntılar var diye gitmeye dahi imtina ediyoruz. Hadislerde oraya yani Mescidi Aksa ya gidin namaz kılın diyor. 3 Mescid için ibadet maksadıyla sefere çıkılır Mescidi Haram, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Bu kadar kıymetli bir mekan. Sahabelerden sormuşlar ya Resulullah darlandım ne yapayım 'Beytul Makdise' hicret et diyor. Darlandık, ümmet olarak ama Beytul Makdis'in neresi olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Program sonunda Mutlu'ya Şırnak'a özgü kilim hediye edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak Üniversitesi'nde Kudüs'e Uyanmak Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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