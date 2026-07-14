Hayatını kaybeden belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek için öğle namazını müteakip Şirvan'daki Pir Muhammed Küfrevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Cellek'in naaşı, Tillo ilçesine götürülerek burada defnedildi.

Cenaze törenine Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, eski AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT