Hayatını kaybeden belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
14.07.2026 16:05  Güncelleme: 16:11
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Bir süredir kanser tedavisi gören Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti. Cenazesi, Pir Muhammed Küfrevi Camii'nde kılınan namazın ardından Tillo ilçesinde toprağa verildi. Törene çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek için öğle namazını müteakip Şirvan'daki Pir Muhammed Küfrevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Cellek'in naaşı, Tillo ilçesine götürülerek burada defnedildi.

Cenaze törenine Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, eski AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Kanser Tedavisi, Yerel Haberler, Necat Cellek, 3. Sayfa, Politika, Şirvan, Tillo, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayatını kaybeden belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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