Sis Dağı'nda Anılar Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sis Dağı'nda Anılar Yaşatılıyor

Sis Dağı\'nda Anılar Yaşatılıyor

Trabzon'un Şalpazarı ile Giresun'un Eynesil ve Görele ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası'nda bulunan kahvehane, geçmişin ve geleceğin hatıralarını bir arada tutuyor. Yayladaki Çayırobası'ndaki kahvehanenin duvarlarına asılan fotoğraflar ve hatıralar, zaman yolculuğuna davet ediyor.

09.09.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ile Giresun'un Eynesil ve Görele ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası'nda bulunan kahvehane sadece bir buluşma noktası değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğunun kapılarını aralıyor.

Yayladaki Çayırobası'ndaki kahvehanenin duvarlarına asılan her bir fotoğraf, geçmişten bugüne uzanan bir köprü oluşturuyor. Bu özel mekan, hem vefat edenlerin hatıralarını yaşatıyor hem de yaşayanların izlerini geleceğe taşıyor.

Sis Dağı Yaylası Çayırobası'nda 1994 yılından beri işletilen bir kahvehane, hem ölenlerin hem de yaşayanların hatıralarını duvarlarında biriktiriyor. Yaylada dede mesleği kahvehane işletmeciliği yapan 44 yaşındaki Kürşat Kirman, dedesi Osman Kirman'ın vefatından sonra devraldığı kahvehanede, 30 yıldır bu geleneği sürdürüyor. Kahvehane duvarları, sadece fotoğraflarla değil, hatıralarla da dolup taşıyor.

Bir fotoğrafla başlayan gelenek

Dedesi Osman Kirman'ın başlattığı geleneği sürdürdüğünü ifade dene Kürşat Kirman, "1995 yılında dedem Osman Kirman fotoğrafını duvara asarak bu anlamlı geleneği başlatmış. O günden bu yana, yakınlarını kaybeden köy halkı, sevdiklerinin fotoğraflarını bana getiriyor ve bu anılar yaşatılıyor. Bugün, duvarda tam 97 kişinin fotoğrafı yer alıyor. Kahvehaneye gelenler, sadece çay içmekle kalmıyor, aynı zamanda duvardaki fotoğraflara bakarak anılarını tazeliyor" dedi.

Şimdiden duvara rezervasyon alınıyor

Kahvehanede yaşayanların da fotoğraf ve güzel sözlerin yer aldığı yazılarıyla da bir anı bıraktığını kaydeden Kirman, "Son yıllarda, bu gelenek daha da genişleyerek yaşayanları da kapsar hale geldi. Birçok kişi, vefat ettikten sonra hatıralarının yaşatılması için şimdiden duvarda yer ayırtmaya başladı. Hatta bazıları isimlerini yazarak yerlerini garanti altına aldı. Bu gelenek kahvehaneyi bir hatıra mekanına dönüştürdü. Dedemin hatırasını yaşatmaya çalışıyorum, ocağı sönmesin. Bu mekan, hem geçmişin hem de geleceğin anılarını bir arada tutuyor. Gelenekleri yaşatmak ve yayla halkına hizmet etmek benim için büyük bir onur" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Şalpazarı, Eynesil, Giresun, trabzon, Görele, Güncel, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sis Dağı'nda Anılar Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Narin’in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sis Dağı'nda Anılar Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement