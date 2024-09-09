Sis Dağı\'nda Anılar Yaşatılıyor

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Trabzon'un Şalpazarı ile Giresun'un Eynesil ve Görele ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası'nda bulunan kahvehane sadece bir buluşma noktası değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğunun kapılarını aralıyor.

Yayladaki Çayırobası'ndaki kahvehanenin duvarlarına asılan her bir fotoğraf, geçmişten bugüne uzanan bir köprü oluşturuyor. Bu özel mekan, hem vefat edenlerin hatıralarını yaşatıyor hem de yaşayanların izlerini geleceğe taşıyor.

Sis Dağı Yaylası Çayırobası'nda 1994 yılından beri işletilen bir kahvehane, hem ölenlerin hem de yaşayanların hatıralarını duvarlarında biriktiriyor. Yaylada dede mesleği kahvehane işletmeciliği yapan 44 yaşındaki Kürşat Kirman, dedesi Osman Kirman'ın vefatından sonra devraldığı kahvehanede, 30 yıldır bu geleneği sürdürüyor. Kahvehane duvarları, sadece fotoğraflarla değil, hatıralarla da dolup taşıyor.

Bir fotoğrafla başlayan gelenek

Dedesi Osman Kirman'ın başlattığı geleneği sürdürdüğünü ifade dene Kürşat Kirman, "1995 yılında dedem Osman Kirman fotoğrafını duvara asarak bu anlamlı geleneği başlatmış. O günden bu yana, yakınlarını kaybeden köy halkı, sevdiklerinin fotoğraflarını bana getiriyor ve bu anılar yaşatılıyor. Bugün, duvarda tam 97 kişinin fotoğrafı yer alıyor. Kahvehaneye gelenler, sadece çay içmekle kalmıyor, aynı zamanda duvardaki fotoğraflara bakarak anılarını tazeliyor" dedi.

Şimdiden duvara rezervasyon alınıyor

Kahvehanede yaşayanların da fotoğraf ve güzel sözlerin yer aldığı yazılarıyla da bir anı bıraktığını kaydeden Kirman, "Son yıllarda, bu gelenek daha da genişleyerek yaşayanları da kapsar hale geldi. Birçok kişi, vefat ettikten sonra hatıralarının yaşatılması için şimdiden duvarda yer ayırtmaya başladı. Hatta bazıları isimlerini yazarak yerlerini garanti altına aldı. Bu gelenek kahvehaneyi bir hatıra mekanına dönüştürdü. Dedemin hatırasını yaşatmaya çalışıyorum, ocağı sönmesin. Bu mekan, hem geçmişin hem de geleceğin anılarını bir arada tutuyor. Gelenekleri yaşatmak ve yayla halkına hizmet etmek benim için büyük bir onur" diye konuştu. - TRABZON