Şişli Belediyesi Emeklilere 5 Bin Liralık Pazar Alışverişi Desteği Ödemelerine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şişli Belediyesi Emeklilere 5 Bin Liralık Pazar Alışverişi Desteği Ödemelerine Başladı

Şişli Belediyesi Emeklilere 5 Bin Liralık Pazar Alışverişi Desteği Ödemelerine Başladı

Şişli Belediyesi'nin emeklilere yönelik 5 bin liralık pazar alışverişi desteğinin ilk ödemeleri başladı. Haziran ayında alınan meclis kararının ardından ilk etapta bin emeklinin hesabına dün 5'şer bin lira yatırıldı.

07.08.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Belediyesi'nin emeklilere yönelik 5 bin liralık pazar alışverişi desteğinin ilk ödemeleri başladı. Haziran ayında alınan meclis kararının ardından ilk etapta bin emeklinin hesabına dün 5'şer bin lira yatırıldı.

Şişli Belediyesi'nin Haziran ayında düzenlediği belediye meclisi toplantısında emekliler için 5 bin liralık 'pazar alışverişi desteği' kararı çıkmıştı. Pazar alışveriş desteğine bugüne kadar 4 bin 800 kişi başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu ilçede yaşayan ve 60 yaş üzerinde başvuru şartlarına uygun olan 4 bin kişi tespit edildi. İncelemelerin ardından ilk etapta bin emeklinin hesabına 5'er bin lira yatırıldı. Banka hesaplarına yapılan ödemeler, Şişli Belediyesi tarafından SMS ile emeklilere bildirildi. SMS gönderilen emekliler, TC kimlik numaralarıyla ilgili bankaların ATM'lerinden paralarını çekebilecekler. Öte yandan işlemleri devam eden diğer emeklilere yapılacak ödemeler ise kademeli olarak, önümüzdeki günlerde de sürecek. Ayrıca başvurular da, Eylül ayında da devam edecek.

"İlk bin emekliye ödemeyi yaptık"

Emeklilere ödeme yapılmasına ilişkin Başkan Şahan, "Halkımız, bu kentte büyük ekonomik krizlerle mücadele ediyor. Sosyal demokrat belediyelere düşen görev krizlerde emeklinin, öğrencinin, annenin, yurttaşın yanında olmak. Kent Lokantası, böyle bir proje. Kreşleri tam da bunun için açıyoruz. Meclisten çıkardığımız kararla, emeklilere Pazar Desteği de bunun örneklerinden biriydi. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımızın örneklerinden biriydi. 4 bin 800 vatandaşımız başvurdu. 4 bini incelemelerden geçerek bu yardımı almaya hak kazandı. İlk bin emekliye ödemeyi yaptık. Diğerlerini de bu ay içerisinde bitireceğiz. Vatandaşımızın bu zor ekonomik şartlarda yanında olacağız. Dayanışmacı belediyecilik anlayışımız, artarak devam etmek zorunda" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şişli Belediyesi, Alışveriş, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi Emeklilere 5 Bin Liralık Pazar Alışverişi Desteği Ödemelerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:28:04. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi Emeklilere 5 Bin Liralık Pazar Alışverişi Desteği Ödemelerine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement