Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1936 ve 1960 model araçları çalışır halde koruyor - Son Dakika
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Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1936 ve 1960 model araçları çalışır halde koruyor

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Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1936 ve 1960 model araçları çalışır halde koruyor
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Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, envanterindeki 1936 ve 1960 model eski itfaiye araçlarını sürekli bakımla çalışır durumda tutuyor. 1936 model araç en son 1978'de Tarihi Hükümet Konağı yangınında kullanılırken, 1960 model 32 metre merdivenli araç da orijinalliğini koruyor.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, himayesinde barındırdığı eski araçlara gözü gibi bakıyor. Sürekli bakımı yapılan 1936 ve 1960 model itfaiye araçları halen çalışır durumda.

Kuruluşunun üzerinden 222 yıl geçen Sivas itfaiyesinde ise envanterinde çalışır halde bulunan 1936 ve 1960 model itfaiye araçları tüm orijinallikleri ile itfaiye garajında yer alıyor. Geçmiş dönemlerde Sivas itfaiye teşkilatının hizmetinde önemli yeri olan nostaljik araçlar, sayısız bir çok yangının söndürülmesinde başrol oynadı. 90 yaşındaki 1936 model itfaiye aracı, son olarak 1978 yılında meydana gelen Sivas Tarihi Hükümet Konağında ki yangında kullanıldı.

Sivas itfaiyesi bahçesinde drone ile görüntülenen eski ve yeni araçlar teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, "Biz burada ki eski araçlarımızı unutmadık. Yangına müdahale etmek, söndürmek çok önemli. Eski ile yeninin farkını bu araçlar sayesinde görüyoruz. Bu tarihte bulunan itfaiye araçlarının gelişimi konusunda da çok önemli. Merdivenli aracımızı 1960 model 32 metre merdivene sahip. Araçta sepet yok sadece merdiven kısmından insanlar yangına müdahale etmişler ve söndürmüşler. Diğer aracımız 1936 model bir araç. En son 1978-79 yıllarında vilayet konağı yangınında kullanılmış. İki araçta şu an antika değerinde. Geçmişte büyüklerimizin, itfaiyeci abilerimizin hangi şartlar altında çalıştığının bir göstergesi bu araçlar. Aynı zamanda bizim şu an kullandığımız araçlarımızın modernliğinin de bir göstergesi. Merdivenli araçlarımız ve arazözlerimiz yeni ve kaliteli bir şekilde hizmet veriyor. Aradaki farkı gözle görmek mümkün. Biz geçmişimize, hatıralarımıza sahip çıkıyoruz. Bu iki eski aracımızı her itfaiye haftasında sergiliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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