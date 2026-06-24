Sivas Demiryolunda İlaçlama Uyarısı - Son Dakika
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Sivas Demiryolunda İlaçlama Uyarısı

24.06.2026 18:02
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Sivas'ta demiryolu hatlarında ilaçlama yapılacak, vatandaşlar dikkatli olmaları için uyarıldı.

Sivas demiryolu hattı başta olmak üzere çeşitli hat kesimlerinde otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını duyurdu. İnsan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturabilecek ilaçlar nedeniyle vatandaşların belirlenen bölgelerde dikkatli olması istendi.

TCDD Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hat kesimleri üzerindeki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele amacıyla ilaçlama gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyebilecek özellik taşıdığı vurgulanarak, demiryolu güzergahı ile çevresindeki alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. İlaçlama yapılan sahalara yaklaşılmaması, bölgelerde hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Program kapsamında Sivas-Kayseri hattında 24-26 Haziran, Sivas-Divriği hattında 29 Haziran-3 Temmuz, Sivas-Samsun hattında ise 6-10 Temmuz tarihleri arasında ilaçlama çalışmaları yürütülecek. Yetkililer, ilaçlama tarihinden itibaren 15 gün boyunca belirtilen güzergahlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Demiryolunda İlaçlama Uyarısı - Son Dakika

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