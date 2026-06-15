Sivas Havalimanı'nın Mayıs Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Sivas Havalimanı'nın Mayıs Verileri Açıklandı

Sivas Havalimanı\'nın Mayıs Verileri Açıklandı
15.06.2026 10:32
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DHMİ, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Mayıs'ta 41.486 yolcu, 282 uçak ve 312 ton yük taşıdığını bildirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının mayıs ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda mayıs ayında 41 bin 486 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 282, taşınan yük miktarı da 312 ton olarak açıklandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 186 bin 860 kişi olarak açıklandı. 5 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği bin 420, taşınan yük miktarı da bin 504 ton olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Havalimanı'nın Mayıs Verileri Açıklandı - Son Dakika

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