Sivas Kongresi'ne destek veren Abdurrauf Efendi ve Arap Şeyh kabirleri başında anıldı
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Sivas'ta 4 Eylül Kongresi etkinlikleri kapsamında, kongreye destek veren Abdurrauf Efendi ve Arap Şeyh için anma töreni düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'un da aralarında bulunduğu protokol heyeti, mezarları ziyaret ederek dua etti.
Sivas Kongresi'ne destek veren Abdurrauf Efendi ve Arap Şeyh, il protokolü tarafından mezarları başında anıldı.
Sivas'ta 107 yıl önce gerçekleştirilen 4 Eylül Kongresi etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede kongreye Sivas'tan destek veren Abdurrauf Efendi ve Arap Şeyh için anma etkinliği düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve kurum müdürlerinden oluşan protokol heyeti, ilk olarak Sivas Ulu Camii bahçesindeki kabristanda Abdurrauf Efendi'nin mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Heyet kongreye destek veren Arap Şeyh'i de kabri başında andı.
Kaynak: İHA
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