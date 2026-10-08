Sivas merkez ve 16 ilçede 350 bin büyükbaşa şap aşısı ve küpeleme yapılıyor - Son Dakika
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Sivas merkez ve 16 ilçede 350 bin büyükbaşa şap aşısı ve küpeleme yapılıyor

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Sivas merkez ve 16 ilçede 350 bin büyükbaşa şap aşısı ve küpeleme yapılıyor
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül-13 Kasım 2026'da Sivas merkez ve 16 ilçede 350 bin büyükbaş hayvanı şap hastalığına karşı aşılayıp küpeliyor. Aşılama ve küpeleme çalışmalarının kampanya süresince sahada devam edeceği bildirildi.

Sivas'ta şap hastalığıyla mücadele kapsamında 350 bin büyükbaş hayvanın aşılanması ve küpelenmesi için çalışma yürütülüyor.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Sivas merkez ve 16 ilçede devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 350 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması ve kimliklendirilmesine yönelik işlemler ekipler tarafından sahada gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin aşılama ve küpeleme çalışmalarının kampanya süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
GüncelEylülTarımSivasYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sivas merkez ve 16 ilçede 350 bin büyükbaşa şap aşısı ve küpeleme yapılıyor - Son Dakika
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